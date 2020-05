Nach Schüssel-Rückzug: ÖVP in der Krise

Michael Spindelegger hatte in den vergangenen Tagen wenig Grund zur Freude. Mit der SPÖ steht seine Partei in Sachen Vermögenssteuern und Wehrpflicht im Dauer-Clinch. Und aufgrund der Telekom-Affäre hat Ex-VP-Kanzler Wolfgang Schüssel sein Mandat zurückgelegt.



Zumindest für einige Stunden kann der ÖVP-Obmann am Mittwoch die innerparteilichen und innenpolitischen Schwierigkeiten gedanklich beiseite schieben. Denn für den Außenminister steht ein "Highlight" im Terminkalender. Der praktizierende Katholik nimmt an einer Generalaudienz des Papstes teil - und hat danach "die große Ehre, den Heiligen Vater auch persönlich zu treffen", wie es gestern in Spindeleggers Umfeld hieß. Spätestens nach seiner Rückkehr aus dem Vatikan muss sich der schwarze Frontmann aber wieder mit der Frage befassen, wie er die ÖVP auf die Siegerstraße bringen will.



Denn der Rücktritt von Wolfgang Schüssel kann - so sind sich Experten einig - nur ein erster Schritt gewesen sein. Oder wie es Politik-Berater Thomas Hofer formuliert: "Man hat damit eine Front von vielen Fronten geschlossen." Der Opposition sei die Möglichkeit genommen worden, Schüssel im Parlament bei der Sondersitzung am kommenden Dienstag als Zielscheibe für allerlei Inszenierungen zu benutzen. "Aber zu glauben, dass damit das Problem erledigt ist, wäre naiv", warnt Hofer.



Auch der Politologe Peter Filzmaier meint, dass in der Telekom-Causa und anderen Korruptionsaffären "fast täglich oder zumindest wöchentlich neue Fakten" auftauchen.

Zu wenig Infight Die ÖVP betont, dass Schüssel selbst nichts angelastet werden könne. Und dass die Partei in die Telekom-Affäre verstrickt sei, wies Klubchef Karlheinz Kopf gestern brüsk zurück. Er ortet darin Versuche, Schwarz-Blau für immer "unmöglich zu machen". Hofer kritisiert, die ÖVP sei bei dem Thema "viel zu wenig mit der FPÖ und dem BZÖ in den Infight gegangen".



Die Debatte über Korruptionsfälle in der Ära Schwarz-Blau ist aber längst nicht das einzige Problem der Schwarzen. In der Diskussion über Vermögenssteuern ist die ÖVP völlig in der Defensive, auch beim Wehrpflicht-Streit sind die Roten wieder tonangebend.