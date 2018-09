Nach Pilz-Trauma sucht Grün Rezept gegen Kandidaten-Duelle

Ebenso wenig Aussicht hat der Plan, den Parteivorstand bei diesem Bundeskongress bedarfsgerecht neu zu formieren. Neben dem Bundessprecher ( Kogler will sich der Wiederwahl stellen), Geschäftsführer und Finanzreferenten sind fünf Plätze im höchsten Parteigremium frei. Die Idee war, diese mit einem Team zu besetzen, das Kogler als Chef selbst auswählt. Das müsste man mündlich mit den Delegierten vereinbaren, die dann wählen. Eine Statutenänderung ist auch da nicht in Sicht, heißt es aus der Partei. Vor „Kampfabstimmungen“ graut dem oö. Landtagsabgeordneten Stefan Kaineder, er hofft auf einen neuen Modus - gleich für die EU-Wahl.

Ein Platz im Vorstandsteam würde den 33-jährigen Oberösterreicher reizen. „Es braucht ein Team, das arbeiten will und kann“, sagt er. So sieht es auch Bundesrat David Stögmüller: „Jetzt sind Teamwork gefragt und keine Ellbogen. Es braucht Personen, die ohne Eigeninteressen mit Kogler arbeiten, um die Grünen weiterzuentwickeln.“ Er selbst will aber nicht in den Vorstand – sein Platz sei im Bundesrat als Kontrolleur von Türkis-Blau.

Die beiden Oberösterreicher arbeiten auch im „Next Generation Lab“ mit: einer Gruppe grüner Jung-Politiker, die gerade an einem „Koffer voller Thesen“ arbeiten. Einen Teil davon präsentierten sie am Samstag, bis zum Bundeskongress soll auch ihr Beitrag zur „grünen Erzählung“ stehen. Die Jungen hatten zuletzt Druck für den Neustart gemacht, doch auch sie zeigen sich jetzt wesentlich geduldiger – so etwa Nina Tomaselli aus Vorarlberg. „Wir sind noch lange nicht am Ende des Prozesses. Wir wissen jetzt einmal, wo wir hinwollen und müssen unsere Hausaufgaben machen.“