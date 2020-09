Nach Opernball-Absage: "Garantieren kann man gar nichts"

Weiters präsentierte Infrastrukturministerin Leonore Gewessler vor dem Ministerrat Details zum Erneuerbaren Ausbaugesetz. "Es gibt auch eine Ebene, auf der Politik Verantwortung übernehmen muss", so Gewessler. Deshalb sei in dem Ministerrratsvortrag auch ein Passus enthalten, woran sich die Politik fürderhin zu halten hat - "indem alle Dienststellen des Bundes nur mehr erneuerbaren Strom beziehen." Der UZ 46 zertifizierte Strom (grüner Strom) soll in jedem Minsiterium,in jedem Bezirksgericht, in jeder Polizeistelle bezogen werden und 67 Tonnen Co2 einsparen.