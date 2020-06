Mölzer: "Denke nicht daran, zurückzutreten"

Die anhaltende Kritik an EU-Spitzenkandidat Andreas Mölzer wird für die FPÖ zunehmend zum Problem – das spürt auch Parteichef Heinz-Christian Strache. Im ORF-Radio kündigte der blaue Frontmann gestern an, er werde mit dem EU-Mandatar am Montag ein Gespräch führen. Am Mittwoch werde sich auch der Parteivorstand mit der Causa befassen. Strache sagte, es sei derzeit "eine Optik vorhanden, über die man beraten muss".

Mölzer hat bekanntlich die EU mit dem Dritten Reich verglichen und Europa als "Neger-Konglomerat" bezeichnet. Zuletzt hatte ein rassistischer Artikel in der von Mölzer herausgegeben Zeitschrift Zur Zeit für Empörung gesorgt. Der Fußballer David Alaba war darin als "pechrabenschwarz" diffamiert worden. So wie der Kicker würden heutzutage "echte Wiener" aussehen, schrieb F.X. Seltsam (ein Pseudonym). Mölzer bestreitet, das geschrieben zu haben. Unterdessen hat er den den Bayern-München-Spieler als "liaben Bua" tituliert.

Strache distanzierte sich am Samstag merkbar von Mölzer: "Zur Zeit ist nicht das Partei-Organ der FPÖ." Den Artikel über den Profi-Fußballer bezeichnete er als "beleidigend". Alaba sei "ein toller Mensch" und "ein positives Integrationsbeispiel. Ich bin ein Fan. Das ist der beste Spieler, den wir haben." Ob Mölzer abtreten soll, ließ Strache offen. Der KURIER fragte den Betroffenen selbst, ob er zurücktreten werde. Mölzer reagierte merkbar genervt: "Ich denke nicht daran."