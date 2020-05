Das Zittern vor dem blauen Durchmarsch

Er ließ seine Zuhörer fünf Minuten lang warten, und als er endlich auf dem Podium saß, da schienen seine Augen müde, er wirkte abgekämpft.

Doch kaum hatte Heinz-Christian Strache am Montag seine Bilanz über die vergangenen 24 Stunden begonnen, schien alle Müdigkeit verflogen – es gab Wichtiges, nein, es gab Monumentales zu verkünden. "Wir haben gestern Geschichte geschrieben! Mit viel Blut und Charakter wurde Großartiges vollbracht", jauchzte der blaue Parteichef, immer noch euphorisiert von den Wahlgewinnen in der Steiermark und dem Burgenland.

Eine Dreiviertelstunde lang referierte er dann über die "Ignoranz" von SPÖ und ÖVP; er geißelte ihre Asyl-, Zuwanderungs- und Arbeitsmarktpolitik und warf Rot wie Schwarz "Dummheit", "Arroganz" und noch einiges mehr vor. Die wichtigsten Botschaften an diesem Tag nach den Landtagswahlen war aber die: "Wir lassen uns auf Dauer nicht mehr von der Regierungsverantwortung fernhalten."

Ja, sie wollen in die Verantwortung genommen werden, die Freiheitlichen. Daran ließ ihr Bundesparteichef am Montag keinen Zweifel aufkommen. Die spannende Frage ist zu dieser Stunde, ob die FPÖ bereits in Graz oder Eisenstadt in die Regierung kommt.

Ist sie, wie Generalsekretär Herbert Kickl in Anlehnung an Conchita Wurst befand, "unstoppable", also nicht aufzuhalten?

Wahlkampf-Experten und Meinungsforscher sind überzeugt, dass die Freiheitlichen in der gegenwärtigen Situation nur schwer gebremst werden können. "Egal, was die SPÖ auf Bundes- oder Landesebene auch anstellt – es wird den Freiheitlichen für ihre Wahlkämpfe in Oberösterreich und Wien tendenziell eher nützen", sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.

Der Meinungsforscher sieht die Regierungsparteien in einer "strategischen Doppelmühle" gefangen: "Grenzt man die FPÖ aus, kann sie das bei den anstehenden Landtagswahlen weidlich thematisieren. Frei nach dem Motto: ‚ SPÖ und ÖVP haben ihre Lektion offenbar noch immer nicht gelernt, sie brauchen demnach einen noch schärferen Denkzettel.‘"