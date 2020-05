Darabos: "Kann mich nicht zum Sündenbock machen"

Nicht nur in der steirischen und burgenländischen SPÖ müsse sich ob der Wahlverluste etwas ändern, sondern auch in der Bundespartei, meinen rote Funktionäre. Erst recht im Hinblick auf die kommenden Wahlen, jene in Oberösterreich am 27. September und jene in Wien am 11. Oktober.

In der Wiener SPÖ wird einmal mehr darauf gedrängt, Norbert Darabos als Bundesgeschäftsführer abzulösen. Mit ihm sind viele Genossen seit Langem unzufrieden. Die Zentrale in der Wiener Löwelstraße, einst Machtzentrum der Partei, sei zum Ohnmachtsort verkommen, wird geklagt.