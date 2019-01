Nach Kritik: Verfassungsrichter Rami vertritt Strache nicht mehr

Verfassungsrichter und Rechtsanwalt Michael Rami wird künftig nicht mehr als Rechtsanwalt von FPÖ-Chef Heinz Christian Strache tätig sein.

Rami hatte Strache gerade erst in seinem Prozess gegen Rudi Fußi verteidigt. Nunmehr wird der Vizekanzler von Anwalt Niki Haas vertreten, berichtet die Kleine Zeitung. "Der Kläger gibt bekannt, dass das Vollmachtsverhältnis zur Gheneff-Rami-Sommer Rechtsanwälte GmbH aufgelöst wurde (...)" heißt es in der Vollmachtsänderung an das Handelsgericht Wien, heißt es in der Kleinen Zeitung.

Die Tätigkeit von Michael Rami als Verfassungsrichter hatte zu heftiger Kritik geführt. Als Verfassungsrichter muss Rami darüber mitentscheiden, ob Gesetze der Verfassung widersprechen. Die Gesetze bringt derzeit unter anderem die türkis-blaue Bundesregierung auf den Weg – der wiederum Innenminister und Vizekanzler angehören. Und letzterem war Rami bis vor kurzem als Anwalt beigestanden.