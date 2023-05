Nach Kritik: Rendi-Wagner rügt SPÖ-Topdiplomaten

"Hoffnung gestorben"

"Die SPÖ muss sich außenpolitisch neu aufstellen", sagte Petritsch im APA-Gespräch. Man habe ein außen- und europapolitisches Positionspapier formuliert und sei der Meinung, dass der Traiskirchner Bürgermeister es "am ehesten umsetzen" könne. Er schätze Rendi-Wagner menschlich sehr, sie habe aber in den fünf Jahren an der Spitze außenpolitisch "weder ein Team, noch ein Programm noch eine Ausrichtung zusammengebracht". Deshalb sei für ihn in Bezug auf Rendi-Wagner "die Hoffnung gestorben". Den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil könne er nicht unterstützen, weil er innerparteilich "intrigiert" habe.

Rendi-Wagner bezeichnete es gegenüber ATV als "nicht überraschend", dass sich frühere Außenpolitik-Mitarbeiter von Ex-Kanzlern wünschen, "dass die Partei, die Sozialdemokratie, noch mehr Akzente in gerade diesem Bereich setzt". Doch habe man bereits "sehr viele Akzente gesetzt", verwies Rendi-Wagner etwa auf die Beschäftigung mit den Themen Iran, Afghanistan und der Türkei im außenpolitischen Ausschuss des Nationalrates sowie die "ganz klare proeuropäische Agenda".