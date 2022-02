Nach Krisenkabinettssitzung: Österreich baut humanitäre und logistische Hilfe für Ukraine aus

Österreich wird die humanitäre und logistische Hilfe für die Ukraine ausbauen, das ist das Ergebnis einer Sitzung des Krisenkabinetts im Bundeskanzleramt am heutigen Montag. Bereits jetzt sei ein Konvoi mit medizinischen Gütern und Hygiene Artikeln für Einsatzkräfte am Weg in die Ukraine. Österreich wird darüber hinaus der Ukraine im Rahmen einer weiteren Hilfslieferung Helme und Schutzwesten für zivile Zwecke (z.B. für Rettungskräfte) zur Verfügung stellen, ebenso soll Treibstoff in die Ukraine geliefert werden, um Engpässe zu reduzieren.

Der Innenminister hat bei der Sitzung über die Entwicklungen bei Fluchtbewegungen berichtet. Österreich sei nicht primäres Zielland für Kriegsflüchtlinge. Auf europäischer Ebene gebe es einen Schulterschluss aller EU-Staaten zu einer raschen und unbürokratischen Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Die Kommission wird bis Donnerstag entsprechende Vorschläge machen, über die die Innenminister der europäischen Staaten anschließend beraten werden.