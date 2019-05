Nach Ibiza-Affäre: Philippa Strache geht in die Offensive

Zur kolportierten Ehekrise meinte Strache, sie sei nicht ausgezogen. Aber die Enttäuschung über das Verhalten ihres Mannes war offenbar sehr groß. So groß, dass sie von Freitag auf Samstag nicht schlafen konnte. Als Strache dann am Samstag in der Früh aufbrach, um seinen Rücktritt bekannt zu geben, verabschiedete sie ihren Mann nicht. Auch seine Rede, in der er sich bei seiner Frau öffentlich entschuldigte, hat sich Frau Strache nicht angeschaut. Diesen Moment hat wahrscheinlich kaum ein Strache-Fan versäumt.