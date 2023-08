Nach FPÖ-Jugend-Video: Grüne wollen Überwachung durch Verfassungsschutz

Jenes umstrittene Video, das die Freiheitliche Jugend am Wochenende auf dem Youtube-Kanal "FPÖ TV" veröffentlicht hat, sorgt weiter für Aufregung. Am Donnerstag haben die Grünen eine Überwachung der FPÖ-Jugend durch die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gefordert. "Die Freiheitliche Jugend gehört entsprechend eingestuft und auch überwacht", so der Grüne Sicherheitssprecher David Stögmüller im Ö1-"Mittagsjournal".

In dem zweieinhalb Minuten langen Clip wettert die FPÖ-Jugend u.a. gegen "Regenbogenterror", "Bevölkerungsaustausch" und angeblich "linke" Journalisten wie ORF-Moderator Armin Wolf und inszeniert sich als "Österreichs letzte Chance". Bilder von Ausschreitungen auf Straßen und der brennenden Kathedrale Notre Dame in Paris werden Aufnahmen von Volkstänzen und Soldaten gegenübergestellt, auch ein Schwenk auf den "Hitler-Balkon" am Heldenplatz und Huldigungen rechtsextremer Autoren sind Teil der Inszenierung. Im Video sind neben FPÖ-Chef Herbert Kickl und Niederösterreichs FPÖ-Chef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer auch Mitglieder der als rechtsextrem eingestuften Identitären zu sehen. Mit dem "Bevölkerungsaustausch" setzt die FPÖ-Jugend auch auf einen von den Identitären propagierten Kampfbegriff.