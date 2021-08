Nach drei mühsamen Covid-Semestern: FHs und Unis öffnen ihre Hörsäle wieder

Seit Ausbruch der Pandemie waren Studierende der Universitäten und Fachhochschulen in Österreich weitgehend in Distanzlehre. Das ist immerhin eineinhalb Jahre her, das sind drei Semester. Das vierte rückt näher - und soll laut Recherchen von ORF.at an dem meisten Hochschulstandorten wieder in Präsenz ablaufen. Aber nicht an allen Hochschulen gibt es diese Rückkehr. Der Autonomiestatus ermöglicht es den Hochschulen, organisatorisch individuelle Wege zu gehen.

Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) setzt auf Präsenzlehre, plant für kommendes Semester aber, noch fünf Prozent der Lehrveranstaltungen durch „distance learning“ abzuhalten.

Die Johannes Kepler Universität Linz (JKU) peilt ab Oktober wieder einen vollen Präsenzbetrieb an.

Von „so viel Präsenz wie möglich“ ist bei den Unis Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt die Rede.