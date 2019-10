Nach der ersten Runde nur noch eineinhalb Optionen für Kurz

Ab Mittwoch kommender Woche wird Kurz den zweiten Durchgang starten, die Gespräche sollen nicht mehr unter vier Augen, sondern in größerer Runde stattfinden.

Die Blauen sind nicht mehr dabei. Mit Neos spricht Kurz zwar „vertiefend“, aber Türkis-Pink hat keine Mehrheit im Nationalrat.

Weiter sondieren wird Kurz auch mit der SPÖ. Doch auch bei den Sozialdemokraten neigt sich die Stimmung in Richtung Opposition. Wie der KURIER berichtete, glauben viele SPÖ-Funktionäre, dass eine Koalition mit der ÖVP der SPÖ nur noch mehr Schaden zufügen würde.

Die SPÖ hat bei der Wahl nur 21,2 Prozent errungen. Somit könne sie mit der 37,5-Prozent-ÖVP keine „Politik auf Augenhöhe“ machen.

Signal an Kogler

Bleiben – die Grünen. Das erste Gespräch zwischen Kurz und Werner Kogler dauerte denn auch volle zwei Stunden, und beide waren dem Vernehmen nach bemüht, in erster Linie die Atmosphäre zu entkrampfen. Kurz überließ es Kogler, anschließend die Medien zu informieren – ein klares, vertrauensbildendes Signal, wonach die Türkisen die berüchtigte Message Control zumindest fallweise zu opfern bereit sind.

Nicht nur an der Spitze, sondern auch an der türkisen Funktionärsbasis wird der Boden für eine Koalition mit den Grünen aufbereitet. „Wir fürchten uns nicht vor den Grünen“, lautete der Tenor bei der Wirtschaftsbund-Versammlung am Mittwochabend in Wien. „Wir sind keine Bremser beim Klimaschutz, es muss nur intelligent gemacht sein und darf den Standort nicht schädigen“, sagte Wirtschaftskammerboss Harald Mahrer in seiner Rede. Er bekam viel Applaus.