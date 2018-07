Nach Dämpfer bei 6. Urlaubswoche sagt ÖGB: „Jetzt erst recht“

Das bedeutet einen Rückschlag für die Gewerkschaft. Sie will ja erreichen, dass es egal ist, wo man die 25 Jahre gearbeitet hat – also eine Art Rucksackprinzip, wo Beschäftigte ihren Urlaubsanspruch zur nächsten Firma mitnehmen und nicht verlieren.

Derzeit werden Beschäftigten in Summe maximal zwölf Vordienst-, Schul- und Studienjahre angerechnet. So kommen weniger als zehn Prozent aller Beschäftigten zu sechs Urlaubswochen (also 30 Tage) im Jahr.

Der Kläger am EuGH wollte nun erreichen, dass es egal ist, ob man die 25 Jahre im In- oder Ausland gearbeitet hat. Doch das hat der Generalanwalt des EuGH verneint und das Höchstgericht folgt ja der Ansicht des Generalanwaltes in den allermeisten Fällen.

Dennoch bleibt die Forderung der Roten nach mehr Urlaub aufrecht. Mehr noch: Top-Gewerkschafter wie Rainer Wimmer (Metaller) oder Josef Muchitsch (Bau-Holz) sagen wegen der Debatte über den 12-Stunden-Tag: „Jetzt erst recht.“ Es müsse schlicht einen Ausgleich zur verordneten Mehrarbeit geben. Muchitsch: „Der EuGH schließt ja nicht aus, dass der nationale Gesetzgeber sehr wohl eine neue Regelung findet. Umso mehr bleiben wir auf dem Thema drauf.“