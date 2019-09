Nach Ausbildungsstopp: Gericht genehmigte Tischler-Lehre für Asylwerber

Die Initiative hat die Tischlerei in ihrem Rechtsstreit unterstützt. Detail am Rande: Die Rechtsberatung wurde teilweise von Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus gesponsert. Er musste im Frühjahr im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs in einen Fonds von Anschober einzahlen, weil er einen Lehrling als "Terrorsympathisanten" bezeichnet hatte.

Zwei weitere Fälle bei Höchstgericht

Anschober ist nun zuversichtlich, dass das Verbot der blauen Ex-Ministerin von September 2018 nicht nur in diesem einzelnen Fall, sondern generell unwirksam wird.

Das BVwG hat nämlich in zwei weiteren Fälle zugunsten der Lehrlinge bzw. ihrer Ausbildungsbetriebe entschieden. Die Arbeitserlaubnis dieser beiden wurde aber behördlich angefochten - und nun muss sich die dritte Instanz, der Verwaltungsgerichtshof (VwGH), damit befassen.

Bestätigt das Höchstgericht die Arbeitserlaubnis, könnte das eine Öffnung der Lehre für Asylwerber bedeuten - zumindest für jene, die in überlangen Verfahren festhängen, erklärt Anschober. Das türkis-blaue Verbot würde durch einen VwGH-Entscheid außer Kraft gesetzt, es würde (ähnlich wie bei Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes) Judikatur geschaffen.

Politik für "pragmatische Lösung"

Politisch hat sich in dem Themenkomplex zuletzt ebenfalls etwas bewegt: Bei der Sondersitzung im Parlament vergangene Woche gab es eine breite Mehrheit (ohne FPÖ) für eine "pragmatische Lösung" für Asylwerber, die sich aktuell in Lehre befinden und von einer Abschiebung bedroht sind.

Die ÖVP war hier zuletzt umgeschwenkt: Zu Koalitionszeiten unterstützte man noch den blauen Kurs der "konsequenten Abschiebung", nach Koalitionsende zeigten sich Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck einer Lösung gegenüber deutlich offener.

So soll die Lehre bei Altfällen auf jeden Fall abgeschlossen werden können. Sollte der Asylbescheid dann positiv ausfallen, könnte der Asylwerber ohnehin in Österreich bleiben. Fällt er negativ aus, habe der abgelehnte Asylwerber zumindest eine abgeschlossene Ausbildung in der Hand, mit der er in seinem Heimatland einen Beitrag zum Wiederaufbau seines Landes leisten könne, so die ÖVP.