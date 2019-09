Wahlkampfwaffe Video: Wie Promis für Politiker Stimmung machen

Versteckte Kamera? Mitnichten

Aber von vorn: Alois Stöger ist roter Spitzenkandidat in Oberösterreich und hat am Wochenende mit Genossen eine Wanderung im Mühlviertel veranstaltet. Zum Abschluss gab Reinhold Mitterlehner, schwarzer Vizekanzler in der großen Koalition, eine Führung in der Burg Piberstein – und hielt dabei ein flammendes Plädoyer für Dialog und Respekt.

Eine Kamera filmte mit. Keine Handykamera. Nein, ein Kamerateam war da. Engagiert von der SPÖ.