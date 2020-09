Müllvermeidung: Plastikerzeuger sollen EU-Strafe zahlen

Was sieht diese EU-Richtlinie vor?



Die „Single-Use-Plastic“-Richtlinie besagt, dass Getränkeflaschen aus Kunststoff bis zum Jahr 2025 zu zumindest 77 Prozent und bis zum Jahr 2029 zu zumindest 90 Prozent getrennt gesammelt und recycelt werden müssen. Aktuell beträgt die Sammelquote in Österreich 70 Prozent.

Was, wenn Österreich die von der EU vorgegebene Quote nicht erreicht?In dem Fall, dass die von der EU geforderten Sammelquoten von Plastik nicht erreicht werden, sind Strafzahlungen an die EU sehr wahrscheinlich. Diese Strafzahlungen an das EU-Budget dürften 160 bis 180 Millionen Euro ausmachen. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hatte allerdings schon im Juli erklärt, diese Summe aus dem Budget, also mit dem Geld der Steuerzahler, begleichen zu wollen.

Warum ist das für Gewessler kein gangbarer Weg?



Für eine Ministerin der Grünen, die noch dazu aus einer Umwelt-NGO kommt (Gewessler war lange viele bei Global 2000) ist das undenkbar. Damit gebe es ja keinen Anreiz mehr, Müll zu vermeiden, zudem wären Strafzahlungen ja jährlich zu leisten und könnten in der Höhe weiter mit jedem zusätzlichen Kilo Plastikmüll steigen.

Und wie soll es jetzt weitergehen?



Gewessler behält ihren Kurs bei. Derzeit wird das Abfallwirtschaftsgesetz inklusive der Mehrwegquoten für den Handel finalisiert und demnächst zu Begutachtung freigegeben. Über ein Pfandsystem und die Pfandhöhe soll eine Arbeitsgruppe bis Ende 2020 ein Modell ausarbeiten. Gewessler will zudem aber eine Plastikabgabe der Hersteller und Importeure in Höhe von durchschnittlich 80 Cent pro Kilogramm für in Verkehr gebrachter Plastikverpackungen. Das muss sie noch mit Blümel verhandeln. Und daraus würde Österreich auch die Strafen an die EU zahlen.