Doskozil: "Mückstein ist leider kein Krisenmanager"

Kommen wir zu einem anderen Thema abseits von Corona. Es wundern sich noch immer alle, dass gerade Sie sich gegen die Gespräche der SPÖ mit FPÖ-Chef Herbert Kickl ausgesprochen haben, wo ja gerade im Burgenland die SPÖ mit der FPÖ eine Koalition hatte.

Verwundert das wirklich? Man kann den politischen Diskurs, der jetzt passiert ist, nicht so einfach analysieren: Koalition mit den Blauen, ja oder nein. Wenn man sich das genau angeschaut hat, was da rund um den Rückzug von Sebastian Kurz passiert ist, hat man politisch gemerkt, dass die ÖVP so richtig am falschen Fuß erwischt wurde und in sich gespalten ist. In so einer Phase als SPÖ zu argumentieren, dass wir nicht neu wählen wollen, verstehe ich überhaupt nicht. In so einer Phase auch noch zu sagen, wir machen um der Stabilität willen eine Vierer-Koalition. Das weiß doch jedes Schulkind, dass so etwas nicht funktioniert. Eine Koalition mit der FPÖ auf der einen und den Grünen auf der anderen Seite und mitten drin irgendwo noch die Neos bei all den Themen wie etwa Corona-Politik oder Steuerreform, die auf dem Tisch liegen, zu bilden, wo alle Parteien thematisch so weit auseinander sind. Mit dem ersten Tag, an dem diese Vierer-Koalition tätig geworden wäre, hätte jeder schon an Neuwahlen gedacht. Wer glaubt, dass er mit so einer Variante Stabilität schaffen kann, der versteht nicht das politische Geschäft.

Aber noch einmal konkret zum möglichen Pakt mit der FPÖ.

Wenn ich den historischen Parteitagsbeschluss, der die FPÖ ausschließt, ändern will, dann brauche ich wieder einen Parteitagsbeschluss. Da bin ich Formalist. Es geht nicht, dass so etwas nur gruppendynamisch im Vorstand oder im Präsidium diskutiert wird. Das geht nicht. Man muss da ja auch die Funktionäre mitnehmen.