Vor der heutigen Sitzung der Regierung mit der COVID-Krisenkoordination (GECKO) deutet Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in einem Interview mit ATV (Ausstrahlung heute Samstag, 19.20 Uhr) eine Abschaffung der 2-G-Kontrollen im Handel an.

Konkret sagt Mückstein auf die Frage, ob künftig nur noch die Polizei 2-G-Kontrollen machen soll: „Genau das sind Maßnahmen, die wir besprechen.“ „Aber ja, es wird keine Maßnahme in Österreich auch nur einen Tag länger bleiben, als unbedingt notwendig ist.“

Mückstein schließt in dem Interview einen allgemeinen Lockdown in der Omikron-Welle aus, wenn es bei den derzeitigen Prognosen bleibt. Auf die Frage: „Wenn die Prognosen so eintreffen, wird es keinen generellen Lockdown mehr geben?“, antwortet der Gesundheitsminister klar: „Ja“.