Mückstein: "Brauchen Kontaktreduktion von 30, 35 Prozent"

Außenminister Michael Linhart berichtete von seiner Zentralasienreise, von der er soeben zurückgekehrt ist. Neben Wirtschaftsthemen sei auch dort die Coronapandemie ein wichtiges Thema gewesen. Die Länder dort wiesen eine Durchimpfungsrate von nur zwölf bis 22 Prozent auf. Er habe daher auch Impfdosen aus Österreich im Gepäck gehabt; im Ministerrat seien weitere Impfspenden für Zentralasien, aber auch für den Westbalkan beschlossen worden.

Natürlich sei auch Afghanistan ein Thema der Gespräche gewesen. Es gehe darum, zu verhindern, dass das Land eine Dominostein wird, der fällt, "und die gesamte Region mitreißt", so Linhart.

Beschlossen wurde im Ministerrat auch die Ausschreibung des Kofi-Annan-Awards für Innovation in Afrika. Ziel des mit einer Million Euro dotierten Preises sei es, vielversprechende afrikanische Unternehmer mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell bei der Weiterentwicklung digitaler Lösungen für das Allgemeinwohl zu unterstützen.

Zur Situation an der EU-Außengrenze zu Weißrussland erklärte Linhart, es gebe "volle Solidarität" mit Polen und Litauen; es sei "absolut inakzeptabel", dass der weißrussische Machthaber Lukaschenko "Menschen importiert". Der zuständige EU-Kommissar Margaritis Schinas werde in die Herkunftsländer reisen - dies sei ein erster, wichtiger Schritt. Man müsse die Menschen warnen, die sich freiwillig in Geiselhaft eines Diktators begeben und klarmachen, dass sie "in einem zynischen Spiel" missbraucht würden.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein nahm Bezug auf die dramatisch ansteigenden Coronazahlen in Österreich: "Wir müssen die Lage sehr ernst nehmen." Er kündigte für den Nachmittag einen Krisengipfel mit den Landeshauptleuten der besonders betroffenen Bundesländer Oberösterreich und Salzburg, Thomas Stelzer und Wilfried Haslauer, an. Was dabei besprochen werden soll, wollte Mückstein nicht sagen, um den Gesprächen nicht vorzugreifen.

Positiv sei, dass die jüngsten Maßnahmen der Regierung immerhin bereits zu einer Verdreifachung der Erst- und Drittimpfung geführt hätten. Wichtig sei auch, dass jeder einzelne entsprechend agiere: "Wir brauchen eine Kontaktreduktion von 30, 35 Prozent."