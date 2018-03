Moser hat wegen 71 Extra-Millionen nun alle gegen sich

Schon vor seiner Bestellung zum türkis-blauen Reform- und Justizminister waren es die ÖVP-regierten Bundesländer, die bei Josef Moser (62) große Bedenken hatten. Als Rechnungshofpräsident hatte er allzu oft gegen den teuren Föderalismus und aufgeblähten Staatsapparat gewettert.

Dann protestierten die Richter und Staatsanwälte und Moser forderte mehr Geld und Budget-Nachverhandlungen zu einem Zeitpunkt, da Finanzminister Hartwig Löger die Verhandlungen längst abgeschlossen hatte. So zog Moser den Unmut der türkisen Regierungskoordinatoren rund um Sebastian Kurz auf sich.

Aber auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache , der eigentlich für Beamte und damit Planstellen im Bund zuständig ist, lässt Moser mittlerweile ganz offen abblitzen. Aufgabe „gerade auch des für die Verwaltungsreform zuständigen Justizministers“ sei es, so Strache am Freitag, in seinem Ressort Einsparungen „anders zu gestalten“ und die Planposten sicherzustellen.

Nach normaler politischer Logik würde sich die Opposition jetzt hinter Moser stellen, ihn verteidigen und so versuchen, den offensichtlichen Streit zwischen den Regierungsmitgliedern weiter zu befeuern. Weit gefehlt.

Zu Mosers Überdruss schießt sich jetzt auch die SPÖ auf den Minister ein. „Bei uns ist derzeit wirklich der Wurm drin“, sagt ein hochrangiger Justiz-Beamter hinter vorgehaltener Hand.