Moser: Blaue Kritik? „Die lässt mich kalt“

Wie wollen Sie sich 2019 mehr als Reformminister verankern?

Was Reformen im Justizbereich betrifft, zum Beispiel mit der Digita-lisierung der Justiz. Der Zugang zum Recht muss für den Bürger und die Unternehmer verbessert werden. Die Justiz soll 24 Stunden für die Menschen erreichbar sein. Bis Mitte des Jahres möchte ich daher eine interaktive, digitale Bürgerplattform einrichten. Derzeit muss ein Rechtssuchender sich nach den Amtsstunden am Bezirksgericht richten. Dort muss er warten, dann wird er beraten, und darüber wird ein Protokoll gemacht. Künftig soll das auch übers Internet möglich sein. Man erspart sich den Weg und die langen Wartezeiten. Im Jahr gibt es 3,5 Millionen Akteneinsichten, auch das oder der Verfahrensstand soll künftig digital abrufbar sein. Die Justiz soll zum Dienstleister für alle werden.

Sie haben immer den starken Föderalismus kritisiert. Weit sind Sie bei dieser Reform noch nicht gekommen. Wie soll es da weitergehen?

Wir wollen einen klaren und modernen Bundesstaat, in dem Aufgaben klar entweder dem Bund oder den Ländern zugeordnet sind. Den ersten wichtigen Schritt dahin haben wir mit dem Beschluss des ersten Verfassungsreform-Pakets Ende 2018 schon getan. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Daher haben sich die Landeshauptleute und ich bereits bei der letzten Konferenz auf ein zweites Paket geeinigt. Dieses soll die drei übrigen Kompetenztatbestände – nämlich das Elektrizitätswesen, die Heil- und Pflegeanstalten und das Armenwesen – klar zuordnen. Außerdem werden in ihm auch Regelungen zur Transparenzdatenbank und die Verfahrenskonzentration enthalten sein. Im Moment arbeiten wir gerade mögliche Lösungsschritte aus, die wir im März dann bei der zweiten Sitzung der Bund-Länder Arbeitsgruppe besprechen werden.

Wann soll die Strafrechtsänderung kommen?

Im ersten Halbjahr 2019 wird es bei Gewalt- und Sexualdelikten zu Verschärfungen kommen. Bei psychischer Beeinträchtigung der Opfer wird ein Erschwernisgrund eingeführt. Bei Rückfalltätern etwa bei Vergewaltigung erhöht sich der Strafrahmen auf 15 Jahre. Ein anderer Punkt ist die Anhebung von Mindeststrafandrohungen bei Begehung von Gewalt oder gefährlicher Drohungen. Damit erhöht sich die Mindeststrafe bei Vergewaltigung auf zwei Jahre. Bei Hass im Netz haben sechs Bundesländer das Delikt der Ehrenkränkung. Drei Bundesländer haben das nicht. Das möchte ich bei der nächsten Bundesländerkonferenz ändern. Zusätzlich wird das neue Strafvollzugsgesetz im Jänner in Begutachtung gehen.

Im Vorjahr hatten Sie nach den Budgetverhandlungen kritisiert, zu wenig Geld bekommen zu haben. Sind Sie dieses Jahr besser vorbereitet?

Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe schon vor Budgetbeschluss gesagt, dass das Geld nicht für die Digitalisierung ausreichen wird. So war es auch, und deswegen habe ich 19,9 Millionen Euro extra erhalten.

Der BVT-U-Ausschuss behauptet, dass Ihr Ministerium Akten zurückhält...

Nein, das tun wir nicht. Wenn es um den Tierschützerprozess geht, dann ist dieser im Beweisgegenstand des BVT-Ausschusses nicht umfasst. Das Gericht hat entschieden, den Akt nicht vorzulegen. Und Entscheidungen von unabhängigen Gerichten sind zu akzeptieren.