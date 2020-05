Asyl: "Der Kanzler muss koordinieren"

Johanna Mikl-Leitner

Von einer "Schattenregierung" oder eigens bestellten Koordinatoren, wie jüngst vom Traiskirchner SPÖ-BürgermeisterAndreas Babler vorgeschlagen, hält er nichts. Dessen lautstark artikulierten Unmut über ÖVP-Innenministerinkann er aber nachvollziehen: "Über die Medien zu erfahren, was der Bund plant, verärgert alle Akteure auf Landes- und Gemeindeebene. Wir müssen miteinander reden, anstatt sich ständig über die Öffentlichkeit etwas auszurichten."

Schon vor Tagen habe er Werner Faymann aufgefordert, aktiv zu werden; passiert sei nichts, klagt ÖVP-Mann Mödlhammer. Was er vom roten Regierungschef fordert? "Er muss die Unterbringung von Flüchtlingen koordinieren. Das ist unabdingbar." Der Kanzler hätte längst alle Minister an einen Tisch holen müssen, um zu klären: Welche Bundesimmobilien sind nicht ausgelastet? Was kann der Bund bereitstellen?" Es gebe genug leer stehende Bundesgebäude, sagt Mödlhammer, und erinnert an die Jugoslawien-Krise, "während der Österreich bewiesen hat, was alles möglich ist". Deshalb gehe es nicht an, "dass die Innenministerin sagt: ,Wir stellen noch ein paar Zelte auf‘, und Verteidigungsminister Klug sagt: ,Wir haben keine Kasernen‘".