Mitterlehner: "Regierung braucht bald eine Distanzierungsstelle"

Andere nehmen Mitterlehners Ball in ihren Fragen freilich auf. Und einer möchte überhaupt nur „Dank sagen, für den Einblick in das, was Ihnen und Österreich angetan wurde“. Am Ende stellen sich Dutzende Zuhörer geduldig für eine Signierung und ein Foto mit dem Autor an.

Heute, Mittwoch, Abend stellt Reinhold Mitterlehner sein Buch in Linz vor. Mit geringerem Andrang als in Wien ist in seinem Heimatbundesland wohl kaum zu rechnen.

Die Startauflage von „Haltung“ ist ja bereits ausverkauft – laut Auskunft des Verlags ausschließlich im "regulären Publikumsverlauf", Großabnehmer habe es keine gegeben. Womit die Verschwörungstheorie, wonach die ÖVP die Auflage aufgekauft hätte, um das Buch dem freien Markt zu entziehen, auch erledigt wäre.