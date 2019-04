Mitterlehner-Abrechnung: Platter und Spindelegger verteidigen Kurz

Der früherer Vizekanzler Michael Spindelegger ( ÖVP) und Tirols Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) verteidigen nach der kritischen Abrechnung von Ex-Parteichef Reinhold Mitterlehner Bundeskanzler Sebastian Kurz. Mitterlehners Vorgänger Michael Spindelegger schreibt in einer Stellungnahme, dass Mitterlehners Abgang keine Intrige, "sondern die Rettung der Volkspartei" gewesen sei.

Kanzlerschaft als Resultat

Die ÖVP sei von einer Wahlniederlage in die nächste getaumelt "und war unter Mitterlehner auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit", so der selbst beim Wähler glücklose Spindelegger. Das Resultat der Parteiübernahme durch Kurz sei endlich wieder die ÖVP-Kanzlerschaft, soviel ÖVP-Politik wie schon lange nicht mehr und die Verhinderung von Rot-Blau unter einem Kanzler Heinz-Christian Strache, so der Alt-Vizekanzler in der übermittelten Stellungnahme.

Spindelegger galt als Förderer von Kurz und hat ihn als Staatssekretär überhaupt erst in Regierungsverantwortung genommen.