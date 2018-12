Mit Öko-Steuermodell wollen die Grünen 2019 ihr Comeback feiern

Wir treffen uns in einer trendigen Location im vierten Bezirk. In den Tischplatten sind Steckdosen eingelassen, Arbeiten im öffentlichen Raum ist angesagt. Werner Kogler kommt oft hierher, um der Enge zu entfliehen, in der die Grünen, eingepfercht seit dem Wahldebakel 2017, überwintern.

Wer glaubt, einen von der Bürde niedergedrückten Parteichef anzutreffen, wird überrascht. Kogler sieht dem Jahr 2019 mit erstaunlichem Selbstvertrauen entgegen. „2019 wird das Jahr des grünen Comebacks“, prophezeit er kühn. Alles sei dafür „angerichtet“, die Grünen müssten nur noch zugreifen.

Das Fundament für ihr Comeback sei die Regierungsbeteiligung in fünf Bundesländern. Vor allem im Westen bilden urbane Ballungsgebiete einen idealen Nährboden für die Grünen: Frauen und besser Gebildete ziehen in die Städte und mehren das Wählerpotenzial der Öko-Truppe. Ein messbares Ergebnis der Landflucht ist, dass Georg Willi 2018 das Rennen um den Innsbrucker Bürgermeister gewann. An diesem Erfolg wollen die Grünen anknüpfen – bei der Salzburger Bürgermeisterwahl im kommenden März wollen sie zumindest die Stichwahl erreichen. In Salzburg schwappe auch der Erfolg der bayrischen Grünen über die Grenze, sagt Kogler. Bei der bayrischen Landtagswahl hat die Schwesterpartei in München mit 31 Prozent den ersten Platz erreicht ( CSU 25 Prozent). Katharina Schulze, Chefin der bayrischen Grünen, wird zum Wahlkampfauftakt ihrer Parteifreundin Martina Berthold nach Salzburg kommen.