Mit Katzenfotos gegen Wissenschaftsskepsis

Was hat ein Foto eines sich genüsslich streckenden Katzenbabys mit Wissenschaft zu tun? Und wie will man damit jene überzeugen, die der Wissenschaft skeptisch gegenüberstehen?

Einen Versuch scheint es Martin Polaschek, Minister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, wert zu sein: Die neue Dachmarke „DNAustria“ versucht auf unkonventionelle Art, Wissenschaft und Demokratie zu vermitteln.

Trotz jüngster Erfolge wie die Nobelpreise an Anton Zeilinger und Ferenc Krausz sowie der hohen Forschungsquote zeigten Untersuchungen wie das Eurobarometer, dass es in Österreich eine hohe Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt. Diese sei eng verwoben mit Demokratiefeindlichkeit, so Polaschek bei einer Pressekonferenz am Freitag.