Minus bei Treibhausgasen: Keine Trendwende, nur ein milder Winter

Zum ersten Mal seit drei Jahren ist 2018 der Ausstoß an Treibhausgasen in Österreich um 3,8 Prozent gesunken. Eine „ Trendwende“, wie Umweltministerin Maria Patek am Samstag verkündete – und damit der ÖVP, die das Ressort vor ihr geführt hat, eine Rutsche legt.

Die Türkisen verbuchen den Rückgang prompt als Erfolg für sich – immerhin falle er in ihr erstes Arbeitsjahr. Die ÖVP hat im April 2018 ihre #mission2030 beschlossen, heuer im Juli legten sie ein Klimaschutzpaket nach.