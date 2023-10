Ministerrat verlängert Auslandseinsätze des Bundesheeres

Der Ministerrat hat am Nationalfeiertag die weitere Verlängerung der Auslandseinsätze des Bundesheeres beschlossen. Das gab das Verteidigungsministerium via Aussendung bekannt. Demnach sind derzeit etwa 770 Soldaten und 30 Soldatinnen in 16 Auslandsmissionen im Einsatz und "sorgen für Stabilität und Sicherheit in Krisenregionen Europas und Afrikas, im Nahen Osten und in der Kaukasusregion".

Darüber hinaus halte das Bundesheer in Österreich Verstärkungskräfte für internationale Aufgaben bereit. "Die Bewältigung aktueller sicherheitspolitischer Herausforderungen kann nur durch internationale Zusammenarbeit im europäischen Verbund erfolgen", sagte Verteidigungsministerin Claudia Tanner (ÖVP) in der Aussendung. Österreich bekenne sich dazu, "aktiv an der Bewältigung von Krisen und zur Sicherung des Friedens an internationalen Friedenseinsätzen teilzunehmen".

