Ministerrat beschließt Raserpaket 2.0: Autos können versteigert werden

Das Raserpaket ist komplett. Die Regierung hat heute im Anschluss an den Ministerrat den letzten Teil des bereits teilweise umgesetzten Raserpakets vorgestellt. Nun ist fix: ab dem 1. März 2024 ist es möglich, dass die Fahrzeuge von Wiederholungstätern in puncto extremer Raserei beschlagnahmt und versteigert werden können. Lenkern soll bei massiven Geschwindigkeitsübertretungen auch auf jeden Fall an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen werden - dies bereits ab kommendem Oktober.

Die Verschärfungen waren im Dezember von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigt worden. Nach der Begutachtung wurden nun geringfügige Änderungen eingearbeitet.