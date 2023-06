Justizpaket mit Korruptionsstrafrecht passierte Ministerrat

Cyberkriminelle werden härter bestraft

Verschärft wird außerdem ebenfalls ab 1. September der Strafrahmen für Cybercrime-Delikte: Wer künftig einen Computer hackt, muss mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe rechnen (bisher maximal sechs Monate), für Angriffe auf die kritische Infrastruktur wird die Maximalstrafe auf drei Jahre erhöht - bei einer solchen Begehung im Rahmen einer kriminellen Vereinigung kann es bis zu 5 Jahre geben.

Bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe werden für den Diebstahl von Telekommunikationsgeheimnissen oder das missbräuchliche Abfangen von Daten angedroht. "Unser Leben verlagert sich immer mehr in den digitalen Raum und auf Smartphones und Tablets liegen oft unsere persönlichsten Daten", so Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) in einer Aussendung. "Daher ist für uns der Schutz des digitalen Raumes ebenso wichtig, wie der Schutz in der realen Welt."