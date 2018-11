Ministerin Schramböck: Fachkräfte-Suche und Reform der Lehre

Da der österreichische Arbeitsmarkt qualifizierte Fachkräfte benötigt, die im EU-Raum angeworben werden sollen, wird die „Austrian Business Agency“ zu einer Standort-Agentur weiterentwickelt. Eine eigene Einheit zur Fachkräfteanwerbung soll aufgebaut werden. Von hier aus wird die Anwerbung von Experten gesteuert. Die Umsetzung soll im ersten Halbjahr 2019 erfolgen.

Fachkräfte anwerben

„Da es ein europäisches Rennen um qualifizierte Mitarbeiter gibt, braucht es ein direktes Recruiting im Ausland und Werbung für den Standort, um die besten Köpfe nach Österreich zu holen“, betont Schramböck.

Beim Ministerrat am Mittwoch soll auch die Mindestsicherung-neu beschlossen werden. Wie der KURIER in seiner Ausgabe am Sonntag berichtete, geht es dabei um mehr Transparenz im System sowie um eine Kürzung der Mindestsicherung für Ausländer, die schlecht Deutsch sprechen.