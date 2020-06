Ministerin geht weiter offen mit Krebs um

Letzten Freitag setzte die übliche Nebenwirkung der Chemotherapie bei der Ministerin ein: die Haare fielen plötzlich aus. „Deprimierend – grauslich – ausgeliefert. Mit dem ,selber Hand anlegen‘ und sie abzurasieren, habe ich wieder Herrschaft über mein Aussehen gewonnen“, kommentiert Oberhauser ihre Entscheidung für den Glatzen-Look auf Facebook.

Die Idee kam der Ministerin durch die US-TV-Serie Sex and the City. „Ich hatte von Anfang an die Szene im Kopf, wo Samantha sich auf einer Veranstaltung als Rednerin schwitzend und schimpfend die Perücke vom Kopf reißt – und viele Frauen aus dem Auditorium es ihr nachmachen.“

Eine Botschaft, die auch anderen krebskranken Frauen Mut machen soll, den Schritt zu wagen, ohne Perücke auf die Straße oder in die Arbeit zu gehen. Die Ministerin nimmt ihr neues Styling mit Humor: „Ich habe alle Frisuren dieser Welt schon gehabt – schulterlangen Afrolook, 18 mm kurz und jetzt ist es halt wieder eine andere Frisur.“

Mehr zum Thema - Sabine Oberhauser: "Jetzt startet der Abwehrkampf"

Das Forum zu diesem Beitrag wurde von der Moderation gesperrt.