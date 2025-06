Ministeranklage: Scharfes Instrument und "totes Recht" zugleich

Obwohl immer wieder mit diesem Instrument zur Sanktionierung von Regierungsmitgliedern gedroht wird, ist in der Öffentlichkeit nur wenig darüber bekannt, was genau darunter zu verstehen ist. Was damit zu tun haben könnte, dass es in der Praxis sehr selten tatsächlich zum Einsatz kommt und noch seltener reale Konsequenzen nach sich zieht.

"Schuldhafte Rechtsverletzungen"

Mit einer Ministeranklage beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) können die obersten Bundes- und Landesorgane „für die durch ihre Amtstätigkeit erfolgten schuldhaften Rechtsverletzungen“ belangt werden, wie es in Artikel 142 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) heißt. Konkret betrifft das den Bundespräsidenten (durch Beschluss der Bundesversammlung), Landeshauptleute oder Mitglieder von Bundes- und Landesregierungen in verschiedenen Konstellationen.

Das B-VG sieht verschiedene Fälle vor, bei denen eine Ministeranklage eingebracht werden kann. Etwa gegen den Bundespräsidenten wegen Verletzung der Bundesverfassung, gegen Mitglieder der Bundesregierung (wie in den aktuellen Fällen) wegen Gesetzesverletzung. Oder etwa gegen einen österreichischen Vertreter im Rat der Europäischen Union wegen Gesetzesverletzung in Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung Bundessache wäre.

Amtsverlust droht

Bei einer Verurteilung ist als Sanktion der Amtsverlust vorgesehen, unter besonders erschwerenden Umständen auch auf zeitlichen Verlust der politischen Rechte. In geringfügigen Fällen kann vom VfGH auch nur eine Rechtsverletzung festgestellt werden.