Wie Leonore Gewessler die Grünen aus dem Tief holen will

Die großen Hürden warten auf Gewessler erst danach. Nach dem fulminanten Comeback in den Nationalrat und den Regierungseintritt 2019 waren zuletzt die grünen Aktien im Sinkflug: Nach der Nationalratswahl 2024 fand man sich mit einem herben Minus von 5,6 % in der Opposition wieder, mit Ausnahme des Burgenlands ist man auch in keiner Landesregierung mehr vertreten. Und angesichts der Wirtschaftskrise hat das grüne Kernthema Klimaschutz massiv an Zugkraft verloren.

Nicht zuletzt deshalb hat Kogler bereits gemahnt, die Grünen müssten sich inhaltlich breiter aufstellen. Doch ist ausgerechnet Gewessler, die sich noch vor wenigen Monaten in Sachen Klimaschutz mit der ÖVP erbitterte Kämpfe bis an den Rand des Koalitionsbruchs geliefert hatte, die richtige dafür?

Wirtschaft und Soziales

Auf jeden Fall, sagt ein langjähriger Funktionär und Gewessler-Unterstützer zum KURIER. „Sie verfügt auch über sehr viel wirtschaftspolitisches Verständnis – gerade wenn es um die Frage geht, wie wir unsere Wirtschaft in Richtung mehr Nachhaltigkeit transformieren können.“ Hier könnte Österreich Vorreiter werden und somit auch viele neue Arbeitsplätze schaffen.