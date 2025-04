Grünen-Generalsekretärin Voglauer: „Für das Budget verantwortlich war Brunner“

Man könnte heutzutage Werner Kogler tatsächlich auch als Jungspund betrachten. Aber er hat für sich klargelegt, er will die grüne Partei in andere Hände legen, aber weiterhin sein Mandat ausfüllen. Das heißt, dass wir hier auch vieles an Wissen behalten, weil oft geht bei solchen Generationenübergaben Wissen verloren.

Werner Kogler bleibt uns ja als Nationalratsabgeordneter erhalten. Wir werden uns im Parlament weiterhin austauschen können. Den gemeinsamen Kaffee im Eiles möchte ich nicht missen. Auch nicht die politischen Diskussionen mit ihm. Ihn zeichnet aus, dass er mit einer Weitsicht Überlegungen anstellt, die Dinge gleichsam vom Schluss her aufrollt und fragt, was wir am Ende erreicht haben wollen.

Was wird Ihnen an Ihrem baldigen Ex-Chef am meisten fehlen?

Olga Voglauer: Das Gute ist, dass wir bei den Grünen im Team arbeiten. Die Last wird immer auf mehrere Schultern verteilt. Aber Sie haben schon recht, Werner Kogler ist die grüne Persönlichkeit, die die Partei wesentlich geprägt hat. Gleichzeitig sind wir jetzt in einer Situation, dass Werner Kogler eine gut aufgebaute Organisation hinterlässt. Und dass wir mit Leonore Gewessler schon eine super Kandidatin haben.

Ex-Ministerin Leonore Gewessler hat angekündigt, dass sie sich um die Nachfolge bewirbt. Haben die Grünen nicht Angst, dass ihr Spektrum verkleinert wird, weil sie fast ausschließlich mit Klimaschutz in Verbindung gebracht wird? Die Grünen haben eine DNA, die heißt saubere Politik und saubere Umwelt. Das zeichnet uns aus, egal, in welche Rollen wir gewählt werden. Leonore Gewessler ist eine Frau, die sich vor einigen Jahren klar dafür entschieden hat, in die Politik zu gehen. Sie will die Zukunft für die nächsten Generationen gestalten. Leonore Gewessler ist der Öffentlichkeit als Klimaschutzministerin bekannt. Gleichzeitig habe ich in den vergangenen Jahren so viel mit ihr erlebt und dabei ihren unfassbaren Facettenreichtum kennengelernt. Ich freue mich, dass sie für die Funktion der Bundessprecherin kandidiert und den Menschen so noch viel mehr von sich zeigen kann. Sie kann jetzt weiterhin die grünen Herzen erobern.

Beim Thema Klimaschutz hat sie in den vergangenen Jahren aber auch sehr stark polarisiert. Leonore Gewessler hat die guten Charaktereigenschaften, die man braucht, um eine Partei zu führen. Sie ist eine integre Person und hat Visionen. Die Entscheidung, Bundessprecherin der Grünen zu werden, trifft man ja nicht leichtfertig. Da sind auch viele Menschen im Hintergrund, die sie auf diesem Weg begleiten werden. Leonore Gewessler wird nun auch die Möglichkeit haben, sich den Menschen auch in anderen Bereichen zu präsentieren. Aber eines bleibt klar: Klimaschutz gibt es nur mit den Grünen. Das zeigt uns die Bundesregierung gerade einmal mehr. Kommen wir zu dieser neuen Regierung. Wie sind Sie mit der Arbeit der Dreier-Koalition zufrieden? Anfang des Jahres hatte sich Werner Kogler sogar als Mediator angeboten, damit diese Dreier-Konstellation zustande kommt. Gehen wir doch noch einmal in diese Zeit zurück, in der die verschiedenen Regierungsmöglichkeiten verhandelt worden sind. Für uns war es schon ein Schock, dass die drei Parteien ÖVP, SPÖ und Neos am Anfang gesagt haben, sie können nicht miteinander. Die waren sich da nicht bewusst, welche Verantwortung sie getragen haben. Dass es dann wieder anders gekommen und eine Kanzlerschaft von Herrn Kickl im letzten Moment verhindert worden ist, ist gut und richtig. Es muss da etwas dagegen gesetzt werden, wenn wir unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat schützen wollen. Mittlerweile sind die drei Parteien in ihrem Regierungsalltag angekommen und man sieht halt schon, dass sie sich entschieden haben, aufgrund der finanziellen Lage viel zu kürzen und leider genau dort einzusparen, wo wir Zukunftsfelder haben und eigentlich investieren müssten.

Sie sprechen die Einschnitte bei den Klimaförderungen an? Genau. Prinzipiell spreche ich an, wo man sparen und wo man sich Geld holen will. Klar ist, dass man es sich bei den Millionenerben nicht holt. Eine Millionärssteuer wird es nicht geben. Man holt sie auch nicht bei den klimaschädlichen Subventionen. Stattdessen holt man sie bei den Unterstützungen für die Menschen. Die Millionärssteuer hat es auch mit den Grünen nicht gegeben. Sie ist auch nicht im türkis-grünen Regierungsprogramm gestanden. Wir haben aber auch nicht gesagt, dass das eine Grundvoraussetzung für eine Regierungsbeteiligung ist. Andreas Babler ist mir da schon etwas anders in Erinnerung. Er hat gesagt, dass das auch die Reichen schultern müssen. Die, die viel haben, müssen für jene, die wenig haben, einen Beitrag leisten. Von dem sehen wir jetzt nichts mehr.

Zur Person Die 44-jährige Kärntnerin begann ihre politische Karriere in ihrem Heimatbundesland. 2015 wurde sie in den Gemeinderat von Ludmannsdorf, 2019 Landessprecherin der Grünen. Im selben Jahr eroberte sie als Landes-Spitzenkandidatin einen Sitz im Nationalrat.

2023 war sie grüne Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Kärnten, verpasste aber den Einzug in den Landtag. Danach holte sie Bundessprecher Werner Kogler als Generalsekretärin an seine Seite. Bei der Wahl 2024 behielt sie ihr Nationalratsmandat.

Es gibt da aber auch den Vorwurf, dass Türkis-Grün in den vergangenen fünf Jahren ganz einfach zu viel Geld ausgegeben hat. Eines möchte ich schon klarstellen: Für das Budget verantwortlich ist der Finanzminister. Das war Magnus Brunner. Was wir in den vergangenen fünf Jahren gemacht haben, war ein Investitionsprogramm für die Bereiche, die wir verantwortet haben. Gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energie und des öffentlichen Verkehrs ist da viel passiert. Ich komme aus Kärnten, da wird gerade der Koralm-Tunnel fertiggestellt. Das sind alles riesige Konjunkturpakete. Es ist so auch der Grundpfeiler gelegt worden, dass wir in Zukunft genug Energie haben. Aber ja, uns ist nicht alles gelungen. Zum Beispiel, dass durch diesen Ausbau niedrigere Energiepreise bei den Menschen auch ankommen. Da hätten wir einiges besser machen können.