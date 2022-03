Minister Brunner erklärt: "Wollen Russlands Wirtschaft massiv schwächen"

Die notwendigen Maßnahmen gegen die Russische Föderation sind sehr weitreichend, erklärt Österreichs Finanzminister Magnus Brunner in einem neuen Video. Und die Sanktionen seien in ihrer Dimension "beispiellos in der Geschichte der europäischen Union".

Brunner sagt aber auch: "Natürlich werden wir einzelne Auswirkungen auch in Europa spüren, aber das ist der Preis der Freiheit."