Mindestsicherung: Was die Regierung lobt - warum die SPÖ tobt

Strache sagte, man habe von der SPÖ ein ungerechtes Modell übernommen, das nun treffsicherer und fairer werde. Er lobte insbesondere die fünfjährige Wartefrist für EU-Ausländer. Aber: "Die Mindestsicherung darf auch nicht zu einer sozialen Hängematte verkommen. Für niemanden - auch nicht für Österreicher."

Einschnitte bei mehreren Kindern

Besonders starke Einschnitte bedeuten die Regierungs-Pläne für Familien mit Kindern. 2017 waren laut Statistik Austria mehr als 81.000 von rund 231.000 Mindestsicherungsbeziehern Kinder. Für das erste Kind gibt es künftig rund 216 Euro monatlich, für das zweite 130 und ab dem dritten nur noch 43 Euro.

Außerdem werden diese Kinderzuschläge noch ein weiteres Mal gekürzt: Wie Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) sagte, soll der Kinderabsetzbetrag (58 Euro pro Kind und Monat) künftig von der Mindestsicherung abgezogen werden. Derzeit wird er gemeinsam mit der Familienbeihilfe an alle Familien ausgezahlt und reduziert die Mindestsicherung nicht.

Kurz und Strache sagten unisono, dass die SPÖ die Bevölkerung falsch über die Pläne zu Mindestsicherung, Notstandshilfe und Arbeitslosengeld informiert habe.

Kurz nimmt Stellung zu Notstandshilfe

Für vehemente Empörung bei SPÖ, Grünen, aber auch NGOs hatte im Frühjahr gesorgt, dass die Regierung das Arbeitslosengeld so reformieren könnte, dass die Notstandshilfe abgeschafft werde. Bei dieser gibt es keinen Zugriff auf Vermögen. Arbeitslose würden damit nach Auslaufen ihres Anspruchs auf Arbeitslosengeld in die Mindestsicherung fallen.

Kurz und Strache dementierten am Mittwoch, dass die für 2019 geplante Reform des Arbeitslosengeldes für Langzeitarbeitslose künftig automatisch den Gang in die Mindestsicherung bedeutet. Für lange erwerbstätige Personen werde es weiterhin eine Art unbefristete Notstandhilfe geben.

Es bleibt aber dabei, dass die Regierung die Notstandhilfe in das "Arbeitslosengeld Neu" überführen will. Vorgestellt soll die Reform bis Herbst 2019 werden. Befürchtungen, dass Notstandshilfe-Bezieher automatisch in die Mindestsicherung rutschen und dann ihr Vermögen schmilzt, wiesen Kurz und Strache dennoch zurück.

Stärkere Unterscheidung nach Arbeitsdauer

Gefragt, ob es für zuvor lange Jahre beschäftigte Arbeitslose weiterhin die Möglichkeit des unbefristeten Bezugs der Notstandshilfe geben wird, sagte Kurz: "Natürlich. Wer eingezahlt hat, hat ein Recht auf die Versicherungsleistung." Wer jahrelang gearbeitet hat und mit 40 Jahren seinen Job verliert, werde im Arbeitslosenmodell bleiben - und es werde auch "keinen Vermögenszugriff geben". Für kürzer Beschäftigte will die Regierung aber nicht automatisch eine unbegrenzte Verlängerung der Notstandshilfe: Wer nur "ganz kurz" gearbeitet hat und Vermögen besitzt, für den könne es "nicht Job der Allgemeinheit sein, ihn zu erhalten", sagte der Bundeskanzler.

Konkrete Angaben zu den Voraussetzungen für einen unbefristeten Verbleib in der Notstandshilfe konnte die Regierungsspitze am Mittwoch noch nicht machen. Auf die Frage, ob etwa jemand, der zehn bis 15 Jahre gearbeitet hat, und mit 40 Jahren arbeitslos wird, dann unbefristet die Notstandhilfe beziehen kann, sagte Strache allerdings: "So ist es." Wichtig sei es aber, einen Unterschied zwischen Kurz- und Langzeitbeschäftigten herzustellen.

Der Vizekanzler betonte ebenfalls: Die Notstandshilfe wird eine Versicherungsleistung bleiben. Die Warnrufe der SPÖ seien unredlich.

SPÖ-Prettner: Massive Nachteile für arme Kinder

Die Kärntner Soziallandesrätin Beate Prettner ( SPÖ) zeigte sich von Vorwürfen gegen die Opposition nicht beeindruckt. Sie warnt vor zahlreichen neuen Armutsfällen durch die Neuregelung der Mindestsicherung.

Der Teil etwa, der die Kinderzahl betrifft, ist Prettner ein Dorn im Auge: „Ist man das dritte Kind einer armutsgefährdeten Familie, bekommt man nur noch fünf Prozent von 863 Euro, also 43,15 Euro.“ Hier würden Kinder und Jugendliche bestraft, die ohnehin schon massive Nachteile in ihrem Leben hätten.

„43,15 Euro pro Monat reichen ja nicht einmal für ein nahrhaftes, gesundes Essen, geschweige denn für Ausgaben, die einfach zu einem normalen Kind- und Jugendlichsein gehören“, sagt die Landesrätin.

Grundsätzlich merkt Prettner an, die Ausgaben für die Mindestsicherung würden nur 0,9 Prozent der gesamten Sozialausgaben betragen: „Die Bundesregierung tut aber so, als würden wir vor einer Kostenexplosion stehen und als würde Österreich Unsummen bezahlen.“ Und weiter: „Zu meinen, dass man bei 0,9 Prozent der jährlichen Sozialausgaben noch weiter einsparen kann, ist verwegen.“

Meinungsverschiedenheit im Ländle

In Vorarlberg sorgen die neuen Vorgaben aus Wien für Uneinigkeit in der Koalition von Schwarz und Grün. Für den Gesetzesentwurf der Bundesregierung fand Katharina Wiesflecker von den Grünen kritische Worte, wurde der Entwurf von ÖVP-Sozialsprecher Matthias Kucera positiv beurteilt. Regierungsmitglieder der ÖVP äußerten sich nicht.