Mindestsicherung: Drexler pfeift Schickhofer zurück

Der steirische SPÖ-Chef und LH-Vize Michael Schickhofer hat jüngst im KURIER so gar keinen Hehl aus seiner Meinung zur türkis-blauen Reform der Mindestsicherung gemacht: "Wir Steirer werden das nicht mittragen", die Landesregierung werde daher gegen die geplante Kürzung vorgehen. Hintergrund: Die Bundesregierung will im Herbst mit einem sogenannten Grundsatzgesetz den Ländern einen engen Rahmen diktieren, in welcher Höhe die Leistungen für Migranten und Familien gekürzt werden sollen. Und Schickhofer ist sich dabei auch der Unterstützung seines schwarzen Koalitionspartners sicher, wie er erklärt. Denn auch Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) sei gegen die türkis-blaue Kürzung, behauptet Schickhofer.