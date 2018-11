Mindestsicherung: Das harte Ringen um die Sozialhilfe

Der wesentliche Knackpunkt in der Koalition ist ein anderer, nämlich: Wie geht man mit Menschen um, die zwar arbeiten, dabei aber so wenig verdienen, dass sie ein Anrecht auf das Existenzminimum haben? Was ist mit diesen „Aufstockern“?

Während die Freiheitlichen fordern, diese Menschen insofern besser zu stellen, als der Staat nicht auf deren Vermögen zugreift, ergeben sich für die Volkspartei mehrere Schwierigkeiten.

Die eine ist die: Insbesondere in mächtigen Landesparteien wie Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark ist man skeptisch, ob der Verzicht auf den Vermögenszugriff bei Aufstockern das richtige Signal ist.