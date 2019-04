Mindestsicherung: Armutskonferenz warnt vor drastischen Folgen

Die in der Armutskonferenz vertretenen Organisationen warnen vor drastischen Folgen der Mindestsicherungsreform. "Dieser Sozialhilfeentwurf wird die soziale Unsicherheit erhöhen", sagte Martin Schenk von der Diakonie am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Er setzt seine Hoffnung auf die anstehenden Gespräche der Soziallandesräte mit dem Bund sowie den parlamentarischen Prozess.

Regierung übersehe die Kinder

Keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung für armutsbetroffene Menschen befürchtet die Armutskonferenz durch das neue Sozialhilfegesetz. So befürchtet etwa Doris Pettighofer von der Plattform für Alleinerziehende, dass aufgrund von Kürzungen Wohnkosten nicht mehr beglichen werden könnten. Ähnliche Bedenken haben auch die Autonomen Frauenhäuser, die ein Leben in Selbstbestimmtheit erschwert sehen.