Mindestsicherung: Diakonie warnt vor Verschlechterungen

Michael Landau, Caritas-Präsident

„Ziel jeder Bundesregierung muss sein, dass Kinderarmut und Altersarmut sinken. Die Schlangen vor den Suppenbussen müssen kürzer werden und nicht länger. Fordern und fördern ist hier ein guter Ansatz, also etwa Arbeit, von der man leben kann. Aber eine Mindestsicherung, die vor Armut schützt, muss sich an der Lebensrealität der Menschen orientieren, sodass ein Leben in Würde möglich ist."