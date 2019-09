Millionenschwere Kredite: ÖVP, SPÖ und FPÖ halten Schuldenstand geheim

Die Schulden der Parteien sind ein traditionell gut gehütetes Geheimnis. Für ÖVP, SPÖ und FPÖ zeigen die Rechenschaftsberichte zwar, dass die Parteien auf millionenschweren Krediten sitzen. Ein genauer Schuldenstand findet sich darin aber nicht und wird von den Parteien auf Anfrage auch nicht genannt.

Dass die ÖVP laut den vom Falter veröffentlichten internen Finanzunterlagen hoch verschuldet ist, ist spätestens seit Bekanntwerden des Rechenschaftsberichts 2017 keine Überraschung mehr. Denn in diesem Jahr hat die ÖVP 15 Mio. Euro Kredit aufgenommen, seit 2013 waren es damit 26,2 Mio. Euro - mehr als bei jeder anderen Partei. An Tilgungen und Zinsen stehen in diesen vier Jahren dagegen nur 6,9 Mio. Euro in der Parteibilanz.

ÖVP, SPÖ und FPÖ mit höchsten Krediten

Dem Bericht zufolge betrug das "negative Eigenkapital" Ende 2017 bereits 21,5 Mio. Euro. 2018 und 2019 sind zwar weitere Kredite für die EU-Wahl und die Nationalratswahl dazugekommen. Die ÖVP betont dennoch, dass die Schulden aktuell geringer seien als 2017. Aktuelle Zahlen nannte die Partei auf APA-Anfrage aber nicht. Laut Falter musste die ÖVP bereits eine "stille Verpfändung" der Parteienförderung an die Raiffeisen Bank International (RBI) vornehmen und der Bank auch bis zu 300.000 Euro aus den jährlichen Spendeneinnahmen zusagen.

Die SPÖ hat laut ihren Rechenschaftsberichten 2013 bis 2017 Kredite von 12,6 Mio. Euro aufgenommen und im Gegenzug 9,9 Mio. Euro für Tilgungen und Zinsen ausgegeben. Den konkreten Schuldenstand beziffert Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda auf APA-Anfrage zwar nicht. Der KURIER berichtete im Juni jedoch, dass es zuletzt aber 12 Mio. Euro waren. Drozda betont dazu, dass die Partei einen "strikten Konsolidierungskurs" fahre und der Schuldenstand ohne die vorgezogene Neuwahl heuer einstellig geworden wäre. Nun habe man den ursprünglich bis 2022 laufenden Tilgungsplan um drei Jahre gestreckt und werde 2025 schuldenfrei sein.