Millionen-Geschenke vom Novomatic-Gründer: Ermittlungen eingestellt

Es folgten Hausdurchsuchungen bei einem der reichsten Österreicher sowie in der Novomatic-Firmenzentrale. In Grafs Villa fand man eine nicht alltägliche Liste – der rund neun Milliarden schwere Novomatic-Chef verschenkte offenbar gerne Geld. Insgesamt 29,75 Millionen. Einfach so.

160 Schenkungsverträge, teilweise in Millionenhöhe, wurden bei der Razzia gefunden. Grafs Anwalt betonte stets, dass sämtliche Schenkungen „aus rein privaten Motiven“ erfolgt und der Finanz gemeldet worden seien. Die WKStA begann aber wegen Abgabenhinterziehung zu ermitteln.