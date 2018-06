Russisches Vermögen: Die Milliarden-Drehscheibe Österreich

Der russische Oligarch Oleg Deripaska, auf Platz 19 im russischen Milliardärs-Ranking, hält über die Zypern-Gesellschaft Rasperia Trading nicht nur 25,9 Prozent am österreichischen Baukonzern Strabag, sondern kaufte 2007 über die zypriotische Dornton Limited das Fünf-Stern-Hotel Aurelio in Lech am Arlberg. Kolportierter Kaufpreis: 30 Millionen Euro. Der Wert des Luxus-Hotels steht mit 29,77 Millionen Euro in den Büchern (2016). Der Zimmerpreis beträgt 3600 Euro pro Nacht in der Haupt- und 1000 Euro in der Nebensaison. Der Zuschlag für ein Zusatz-Kinderbett ist dagegen mit 250 Euro fast eine Mezzie.

Apropos Hotels. Die russische Milliardärin Elena Baturina und ihre Inteco-Gruppe war jahrelang ein Fixstern in der Nobel-Tourismusregion Kitzbühel. Die reichste Frau Russlands (1,2 Milliarden Dollar Vermögen) machte mit dem Luxushotel Grand Tirolia und einem Golfplatz örtlich Furore. Das Hotel soll die Frau des früheren mächtigen Moskauer Bürgermeisters Juri Luschkow aber im April für 45 Millionen Euro verkauft haben. In den vergangenen elf Jahren soll die begeisterte Reiterin laut Tiroler Tageszeitung rund 100 Millionen Euro in ihre Tiroler Projekte gepumpt haben.