Militär-Ärztin Sperandio: „Viele Kollegen haben die Gefahr gesehen“

"Nach vorne schauen"

Das Ziel müsse nun sein, nach vorne zu schauen. „Wir müssen damit leben lernen, dass es eine neue Realität geben wird. So lange wir zurückschauen und in die alte Realität zurückwollen, werden wird die Situation nicht bewältigen.“

Als konkreten Vorschlag formuliert die Soldatin, dass die gemeinsame europäische Seuchen- und Epidemiebekämpfung forciert wird. „Es ist letztlich egal, ob Erreger absichtlich in die Welt gesetzt werden oder zufällig mutieren und überspringen. Wichtig ist, dass wir immer damit rechnen, und dass wir darauf vorbereitet sind. Denn das kann jederzeit wieder passieren.“

Positiv überrascht hat sie in diesem Zusammenhang das Tempo der Pharma-Industrie bei der Entwicklung von Tests und Impfungen. „Ich habe nicht so schnell mit einer Impfung gerechnet.“

Als negative Überraschung empfindet Sperandio die „Dichotomie“ in der Krise: „Es gibt mittlerweile viele Menschen, die in absoluter Angst leben. Ihnen stehen die gegenüber, die die Krankheit negieren.“ Letztere will die Ärztin nur begrenzt entschuldigen: „Ich nehme es mittlerweile persönlich, wenn jemand die Krankheit verharmlost.“ Wer das tue, ignoriere die Situation in den Spitälern. „Die Kollegen dort leisten seit Monaten Unglaubliches.“ Christian Böhmer