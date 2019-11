Mikl-Leitner plant Länder-Allianz für mehr Medizin-Studienplätze

Konkret will Mikl-Leitner eine deutliche Erhöhung auf etwa 3.000 Studienplätze, berichtete das Ö1-Mittagsjournal am Dienstag. Derzeit gibt es 1.680 Studienplätze an den Medizin-Unis in Wien, Graz und Innsbruck sowie der Medizin-Fakultät der Uni Linz, 1.260 davon sind für Österreicher reserviert. Außerdem bieten abseits der staatlichen Hochschulen Privatuniversitäten zusätzliche Medizin-Studienplätze an.

Neben mehr Studienplätzen fordert Mikl-Leitner Maßnahmen, um Ärzte in Österreich zu halten: Es soll ein Stipendiensystem für Absolventen geben, die sich dazu verpflichten, in Österreich auch in ländlichen Bereichen und "Bedarfsregionen" zu arbeiten. Außerdem soll der Beruf attraktiver werden, indem etwa ein Facharzt für Allgemeinmedizin geschaffen wird.

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner ( ÖVP) unterstützt die Forderung Mikl-Leitners: "Wir haben zu wenig Absolventen."

Auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) trägt das Anliegen "vollinhaltlich mit". Es gehe darum, die "bestmögliche wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung nachhaltig sicherzustellen". Die deutliche Erhöhung der Anzahl der Medizin-Studienplätze sei dabei ein wichtiger Aspekt. Zudem müssten Studierende motiviert werden, nach der Ausbildung in Österreich tätig zu sein.