Mikl-Leitner dämpft Angst vor Geheimdienst

Mit allgemeiner Skepsis wird der geplante Einsatz von V-Leuten kommentiert. Kaum jemand kann glauben, dass man einen V-Mann in ein kriminelles Milieu einschleusen kann, ohne dass dieser auch selbst Straftaten begeht.

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner kündigt an, alle Einwände in die Überlegungen miteinzubeziehen und will gleichzeitig das Personal des Rechtschutzbeauftragten aufstocken. Er ist für die Kontrolle des Verfassungsschutzes zuständig.