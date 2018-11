Migrationspakt: Van der Bellen sieht Österreichs Ruf in Gefahr

Jetzt schaltet sich also auch der Bundespräsident in die Debatte um den UN-Migrationspakt ein. Österreich habe sich "in Fragen der Menschenrechte, der Abrüstung und beim Einsatz für eine nuklearwaffenfreie Welt den Ruf eines aktiven und verlässlichen Partners in der Weltgemeinschaft erworben. Diesen Ruf sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen", mahnt Alexander Van der Bellen in einem am Freitag auf Facebook veröffentlichten Beitrag.

Am Mittwoch hatten Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) bekanntgegeben, den von Österreich mitausverhandelten UN-Migrationspakt nicht zu unterschreiben. Als Grund gab die Regierungsspitze unter anderem an, das Papier untergrabe die Souveränität Österreichs.