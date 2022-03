Michael Takács wird Flüchtlingskoordinator

Seit dem 24. Februar 2022 und dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine herrscht Krieg in Europa.

Derzeit befinden sich geschätzte 2,4 Millionen Menschen auf der Flucht. So viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Um "sicherzustellen, dass Österreich diese Aufgaben bestmöglich bewältigen kann, hat Bundeskanzler Karl Nehammer die Stabstelle Ukraine - Flüchtlingskoordination im Bundeskanzleramt eingerichtet" heißt es in einer Aussendung des Kanzleramts am Sonntag.

Nachdem bereits Rufe nach der Bestellung eines Flüchtlingskoordinators laut wurden, reagiert die türkis-grüne Koalition nun. ÖVP-Kanzler betraut mit dieser Aufgabe Generalmajor Michael Takács. Dieser war, wie aus der Aussendung hervorgeht, von August 2015 bis September 2016 als Kabinettreferent von Christian Konrad, der zur damaligen Zeit als Flüchtlingskoordinator eingesetzt war, tätig.